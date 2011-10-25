-Güney Kore Savaş Gemisi İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Türkiye ve Güney Kore Cumhuriyeti arasında deniz işbirliğini geliştirmek amacıyla İstanbul Limanı ziyaretinde bulunan Güney Kore savaş gemisi Kang Gam Chan'da, 1951-1953 yılları arasında cephede savaşan 40 Türk Kore gazisi için resepsiyon düzenlendi. Resepsiyon, Kore gazilerinin savaşa ilişkin anılarını Kore Deniz Harp Okulu öğrencileriyle paylaşmalarıyla başladı. Ardından, Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen 24 asker ve Van'da yaşanan 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. Resepsiyona katılan Kıbrıs gazisi ve Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı emekli İstihkam Kıdemli Albay Ahmet Kendigel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin 1984'te kurulduğunu, Kıbrıs ve Kore gazilerine hizmet verdiğini söyledi. Kendigel, bu organizasyonun, Güney Kore Cumhuriyeti Deniz Harp Okulu öğrencilerinin iki yılda bir çıktıkları dünya turunda uğrak noktası olan Türkiye'de verilen bir resepsiyon olduğunu belirterek, organizasyona 40 Kore gazisinin katıldığını aktardı. Ahmet Kendigel, şöyle devam etti: ''Gazilerimiz, 1951 yılından sonra 4 kafile halinde Kore'ye giden askerlerimizden oluşmakta. Bu 4 kafile dışında kafileler, ateşkesten sonra gittikleri için gazi sayılmamış. Buradaki gazilerin hepsi ilk 4 kafile ile Güney Kore'ye giden askerlerdir. 4. kafile sonrasında gidenler ateşkesin ilan edildiği tarihte ayak basmışlar Kore'ye. Ama onlar da tabii ateşkesin ilanından sonra 4-5 ay karşılıklı küçük cepheli muharebe olduğundan dolayı gazi olarak telakki edilmiş. Bunların hepsi orada Türk'ün kahramanlığını gösteren, şu anda yaşları 80'den aşağı olmayan insanlar. Şu anda Türkiye genelinde 6 bin 200 civarında Kore gazisi var.'' Resepsiyona, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jung Kyung Hung, İstanbul'da yaşayan Kore vatandaşları ve Türk gazilerin eşleri de katıldı.