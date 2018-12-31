Güney Kore sanal para birimlerini “tanımlamaya” hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi’ne sunulan altı tasarı arasından biri, çeşitli dolandırıcılık eylemleri ve kripto para birimlerine yönelik güvensizliğin önüne geçmek için “sanal para birimi” kavramını tanımlamayı hedeflediğini duyurdu.

news.Bitcoin.com’da yer alan haberde FSC, meclise yıl boyunca sunulan altı tasarı hakkında bilgi verirken, Temmuz ayında sunulan ilk tasarının Güney Kore genelindeki elektronik işlemleri gözeten Elektronik Finansal İşlemler Kanunu’nda (Electronic Financial Transactions Act) yasa değişikliği talep ettiğini belirtti.

Demokratik Parti’den Park Yong-jin’in sunduğu tasarıda, kripto para birimler işlemlerinin artmasıyla kullanıcıların sanal korsanların saldırısına uğradığı ve “yatırım dolandırıcılığının çoklu düzeylere ulaştığına” dikkat çekilirken, “mevcut yasalarda sanal para birimleri ve işlemlerine ilişkin bir tanımlama” bulunmaması nedeniyle, sanal para birimleri, sanal para birimleri simsarlığı ve yönetiminin tanımlanmasını talep ediyor. Tasarıda ayıca, işlem yöntemlerinin kısıtlanması gibi yatırımcıları korumak adına bazı önlemler alınması gerektiği de yer alıyor.

Söz konusu tasarının yanında ayrıca, Şubat ayında devlet yetkilisi Jung Tae-ok’un sunduğu diğer tasarıda, “işletmelerin özgürlüğünü ve yatırımcıları korumak adına bir sanal para birimleri borsa sistemi” kurulmasını talep edilirken, “sanal para birimleri ticareti, sanal para birimleri hesap yönetimi ve sanal para birimi destek hizmetleri” kapsamında yükümlülükleri belirliyor. Tasarıda ayrıca, “Sanal para birimleri ticareti veya hesap yönetim işletmelerinin FSC’den onay alması gerekmektedir” uyarısı yer alıyor.

Kripto para birimleri işlemlerini kapsayan üçüncü bir tasarıyı da devlet yetkilisi Jung Byung-guk sunarken, yatırımcı koruma önlemlerinin yanında söz konusu tasarı, kripto para birimlerine ilişkin hizmet veren herkesin FSC’ye kayıt olmasını talep ediyor.

Demokratik Parti’den Je Youn-kyung’un sunduğu dördüncü tasarı Elektronik Finansal İşlemler Kanunu’na daha fazla yasa değişikliği yapılmasını talep ederken, devlet yetkilisi Hae Tae-keung’un sunduğu beşinci tasarı da Byung-guk’un tasarısına paralel olarak ülke genelinde gerçekleştirilen bütün kripto işlemlerinin FSC onaylı olması gerektiğini vurguluyor.

Kasım ayında devlet yetkilisi Kim Sun-dong’un sunduğu tasarıda, dijital varlık sahiplerinin haklarına dikkat çekilirken, şu değerlendirmeler yer alıyor:

“Bu tasarının amacı, Dijital varlık sahiplerinin haklarını korumak ve dijtal varlık işlemlerinin güvenliğinin sağlanmasıyla ulusal ekonominin gelişimine katkı sağlamaktır.”