Güney Kore polisi, 'cinsel şantaj' çetesinin liderini ifşa etti

Güney Kore polisi, internet üzerinden cinsel şantaj yaparak ülkede infial yaratan bir çetenin lideri olan 24 yaşındaki genci kamuoyuna ifşa ederek alışılmadık bir adım attı.

Güney Kore’de, 5 milyondan fazla kişinin suçlunun açıklanması için başlatılan kampanyaya imza vermesinin ardından polis, çete liderinin Cho Ju-bin adlı 24 yaşındaki bir genç olduğunu açıkladı.

Sputnik'in katardığına göre Cho, 16’sı reşit olmayan en az 74 kadını kandırarak onları ‘sanal köleler’ haline getiren bir çeteyi kurmakla ve yönetmekle suçlanıyor. Polis kayıtlarına göre çete, kadınlara, onur kırıcı ve bazen de şiddet içeren cinsel görüntülerini göndermeleri için şantaj yapıyordu.

"Benim durduramadığım bir iblisin hayatını sonlandırdınız"

Başkent Seul’da kelepçeli bir halde gazetecilerin karşısına çıkarılan Cho, “Benim tarafından zarar görmüş herkesten özür diliyorum” dedi.

Suçlamaları kabul edip etmediği yönündeki sorulara yanıt vermeyen Cho, “Benim durduramadığım bir iblisin hayatını sonlandırdığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cho; çocuk koruma yasasını, kişisel mahremiyet hakkını ve cinsel istismar yasasını ihlal etmenin yanı sıra istismar, tehdit ve baskıyla suçlanıyor.

Görüntüleri paylaşanlar da araştırılacak

Dosyanın infial yaratmasının ardından polis sadece çeteyi soruşturmakla kalmamış, bu görüntüleri görebilmek için 1.5 milyon won (yaklaşık 7 bin 700 TL) ödeyerek özel chat odalarına kaydolan şüphelileri de araştırmaya başladı.

Kore Ulusal Polis Ajansı’ndan Başkomiser Min Gap-ryong, bu cinsel sömürü videolarını paylaşan herkesin soruşturulması için polisin elinden geleni yapacağını belirtti. Bu kapsamda ABD, İngiltere ve Interpol ile işbirliği yapılacağı ayrıca Google, Facebook ve Twitter’dan destek alınacağı ifade edildi.