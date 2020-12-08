Güney Kore, nüfusun yüzde 88'ine yetecek kadar Koronavirüs aşısı alacak

Güney Kore, nüfusunun yüzde 88'ine yeterli olacak miktarda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı siparişi verdi. AstraZeneca, Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson şirketleriyle anlaşan Güney Kore, toplam 44 milyon doz aşı sipariş etti.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Güney Kore'de hükûmet Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayla mücadelenin zor geçtiğini söyledi. Koronavirüs aşılarında AstraZeneca, Pfizer, Moderna şirketlerinden 20'şer milyon doz, Johnson&Johnson'dan ise 4 milyon doz siparişin yanı sıra küresel aşı paylaştırma planı Covax'tan da 10 milyon doz aşı bekleniyor.

Sipariş edilen aşıların toplamı Güney Kore'de nüfusun yüzde 88'ine aşı yetecek.

Öte yandan aşılama sürecini başlatmakta acele edilmeyeceği, aşıların risklerinin inceleneceği belirtildi.