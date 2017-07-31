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Yaşam

Güney Kore nüfusu harcanan 70 milyara rağmen artmıyor

Güney Kore'de doğum oranı ülke tarihinin en düşük seviyesine indi

31 Temmuz 2017 21:32

Celia Hatton

Uzmanlar doğum oranınındaki düşüşü, gençler arasındaki işsizliğin artmasına bağlıyor. Güney Kore 70 milyar dolar harcadı ama çiftleri daha fazla bebek yapmaya ikna edemedi. 

Hayat pahalılığı çiftleri korkutuyor 

Birçok çift hayat pahalılığı, özellikle de barınma ve eğitimin giderlerinin artması yüzünden çocuk yapmadıklarını söylüyor.
 
Kadınların annelik izniyle ilgili kaygıları ve erkeklerin geleneksel olarak ev işlerine yardımcı olmamasının da payı var.

Doğum oranları ülke tarihinin en düşük seviyesinde

Yaklaşık 51 milyon nüfuslu ülkede ilk kez, yeni doğan bebeklerin sayısı 400 binin altına indi.Hükümet, aileleri bebek sahibi olmaya özendirmek için 10 yıldır bir teşvik programı uyguluyor. Bu kapsamda, doğan her bebek için ebeveynlere ikramiye veriliyor. Babalık izninin koşulları iyileştirilirken, kısırlık tedavisinin masraflarını da devlet karşılıyor. Güney Kore'de ölüm oranı 2016'da binde 5.8 olarak gerçekleşti. Bu 295 bin ölüme karşılık geliyor.

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