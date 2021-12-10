Güney Kore'nin temassız toplum planı: Ekonomik büyüme mi yoksa yalnızlık mı?

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Güney Kore hükûmetinin 2020 yılında duyurduğu “Untact” isimli temassız toplum planı, sağlıktan eğlenceye, hayatın pek çok alanından insan temasını kaldırmayı amaçlıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Güney Kore’nin temassız toplum planı, Koronavirüs pandemisinin çıkmasıyla giderek hız kazandı.

Hizmetlerin çoğunu temassız hâle getirme planı, üretkenliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak gibi amaçlarla gerçekleşti. Öte yandan Güney Kore’de uygulanan bu planın olası sosyal sonuçları olmasından endişe ediliyor.

Keimyung Üniversitesi’nden sosyoloji profesörü Choi Jong-ryul, temassız bir toplum geliştirmenin avantajları olsa da, sosyal birliği tehdit etme ve kişileri yalnız bırakma riski taşıyor. Choi, bu sürecin sosyal bir krize neden olabileceğini söylüyor.

Günlük hayatta temassız hizmetler

Güney Kore’de günlük hayatta hizmetler giderek temassızlaşıyor. Kahveler robotlar tarafından demlenip kafelerde masalara götürülüyor. Bir robot kol tavuk ve patates kızarması hazırlayabiliyor. Bir hastanede dezenfeksiyon robotu etrafa el dezenfektanı sıkıyor, vücut sıcaklığını ölçüyor, sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıyor.

Güney Kore’de insansız mağazalar da giderek yayılıyor. LG Uplus markası birkaç tane temassız telefon mağazası açtı. Müşteriler bu mağazalarda bir insan çalışan olmadan telefon seçebiliyor, satın alabiliyor.

Başkent Seoul’de insanların kendilerinin dijital temsiliyetleriyle iletişim kurabildiği bir ‘metaverse’ inşa etmeyi planlıyor. Belediye personeliyle vatandaşların buradan iletişim kurması planlanıyor.

Güney Kore’de temassız işletmelerin yüz yüze çalışılan şirketlere göre daha büyük ekonomik büyüme gösterdiği belirtiliyor.

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler Güney Kore’de heyecana neden olsa da topluma yansımasına ilişkin endişeler sürüyor. Yalnızlık ve sosyal kopma tehdidi yaşandığı belirtiliyor.

Güney Kore, depresyona karşı dijital tedavi araştırmaları için 30 milyar won (25.4 milyon dolar) ayırılacağını açıkladı.