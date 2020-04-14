Güney Kore'nin ilk feminist partisi, çarşamba günü yapılacak seçimlerde meclisi hedefliyor

T24 Dış haberler

Güney Kore'nin Asya'nın #MeToo hareketinin merkezi haline gelmesinden 2 yıl sonra bir feminist parti çarşamba günü ilk kez mecliste sandalye kazanmak için yarışacak.

Seçim kampanya süresince çoğu partinin gündeminde hükûmetin Koronavirüs salgınına verdiği karşılık varken, yeni kurulan 'Kadınların Partisi', ülkedeki cinsiyetçi yaklaşımlara ve kadına karşı şiddete dikkat çekti.

Güney Kore'de geçen yıllarda genç kadınların casus kameralara, insanlara dayatılan güzellik standartlarına ve kürtaj yasağına karşı başlattığı hareketler, Asya genelinde kadın haklarına dikkat çekilmesinde önemli rol oynadı.

The Guardian'ın aktardığına göre teknolojik gelişmelerde birçok zaman öncü rol oynamasına ve ekonomik gücüne rağmen Dünya Ekonomik Forumu'nun Cinsiyet Ayrımı Sıralaması'nda 153 ülke arasında Güney Kore 108. sırada bulunuyor. Güney Kore Meclisi'nde görev yapan milletvekillerinin sadece yüzde 17'sini kadınlar oluşturuyor.

Dünya Kadınlar Günü ile denk gelmesi için geçen ayın 8'inde kurulan partinin Güney Kore'nin iki ana partisinin (Liberal Demokrat parti ve muhafazakar Birleşik Gelecek Partisi) seçmeninden oy almakta zorlanması bekleniyor.

Çarşamba günü meclisteki 47 sandalye için oylama yapılacak. 'Kadınların Partisi', bu sandalyelerin dördünü kazanmayı hedefliyor. Kadınların Partisi'nin meclise girmesi için en az yüzde 3 oy alması gerekecek.