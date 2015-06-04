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Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore MERS önlemlerini sertleştirdi

Güney Kore, MERS salgınının yayılmasını engellemek için sert önlemlere başvurdu. Bin 600’den fazla kişi karantinaya alınırken, 700’den fazla okul ve anaokulu tatil edildi.

04 Haziran 2015 15:53


Güney Kore'de Ortadoğu Solunum Yetmezliği Sendromu'na (MERS) yakalananların sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden bir işadamı tarafından ülkeye taşındığı tahmin edilen virüs nedeniyle son iki hafta içinde iki kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, başkent Seul'da perşembe gününe kadar geçerli olmak üzere bin 600 kişi karantinaya alındı. 700'den fazla okul ve anaokulu ise tatil edildi. Yetkililer, salgını çok geç teşhis etmek ve hastalığa çok yavaş tepki vermekle suçlanıyor.

MERS salgını ilk olarak 2012 yılında Arap Yarımadası'nda ortaya çıktı. Hastalıktan şu ana kadar 440 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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