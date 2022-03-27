Güney Kore medyası: Pyongyang yeni bir nükleer silah testine hazırlanıyor olabilir

Güney Kore medyası, Kuzey Kore’nin bir nükleer silah testine hazırlanıyor olabileceğini aktardı.

Yonhap haber ajansı, hükûmet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pyongyang’ın daha önce kapattığı Punggye-ri isimli nükleer test tesisine kısa yol tüneli kazıyor olabileceğini aktardı.

Analistler, son aylarda uydu görüntülerinin nükleer test tesisinin yeniden inşasını gösterdiğini söyledi. Öte yandan tesis yeniden inşa edilse de çalışır hâle gelmesinin aylar, yıllar alabileceği belirtildi.

Punggye-ri, Kuzey Kore’nin bilinen tek nükleer test tesisi. 2006 ve 2017 yılları arasında altı nükleer silah testi gerçekleştirilmişti. Kuzey Kore’nin en büyük ve en son nükleer testi jeopolitik istikrarsızlığa ve birkaç küçük depreme neden olmuştu.