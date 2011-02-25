-GÜNEY KORE KUZEY'DE GÖSTERİLERİ TEŞVİK EDİYOR SEUL (A.A) - 25.02.2011 - Güney Kore ordusunun, Kuzey'de, Mısır ve Libya'daki demokrasi yanlısı protestolarla ilgili bildiriler dağıttığı bildirildi. Koreli milletvekili Song Young-sun, Kore ordusunun başlattığı psikolojik kampanya çerçevesinde ayrıca Kuzey'e gıda, ilaç ve radyolar ulaştırıldığını belirtti. Milletvekili, kampanyanın amacının Kuzey Korelileri değişim fikrine teşvik etmek olduğunu söyledi. Yardımların balonlara iliştirilen hafif sepetlere konularak uçaklardan atıldığı kaydedildi. Song, yardım sepetlerinde, "gıdaların insanların tüketimine uygun olduğu, ancak güvenli olup olmadığını denemek için hayvanlara yedirilebileceği" yolunda mesajlar konulduğunu da ifade etti. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey'le ilgili hassas konularda açıklama yapmama politikası doğrultusunda kampanyayla ilgili bilgileri doğrulamaktan kaçındı. Güney Kore'de yayımlanan Şosun İlbo gazetesinin dünkü haberinde, Kuzey Kore'de kıtlık ve elektrik kesintilerini protesto için 14 Şubatta 3 kentte gösteri düzenlendiği bildirilmişti.