Güney Kore: Kuzey Kore'ye en üst düzey yaptırım ve ceza uygulanacak

Seul, 4 Eylül, (DHA) - Güney Kore Ulusal Güvenlik Bakanı Song Yong-Mu, Kuzey Kore\'yle nükleer kriz konusunda diyalog yerine, askeri seçeneklere ve \'cezalandırmaya\' odaklanma kararı aldıklarını açıkladı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Mun Jae-in, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşerek, \"Kuzey Kore kendi isteğiyle diyalog masasına gelene dek baskının artırılması\" çağrısı yaptı.

Kuzey Kore\'nin altıncı nükleer denemesinin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi\'nin dünkü toplantısında alınan karar, bugün kamuoyuna açıklandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Song Yong-Mu, \"(Kuze Kore\'nin) nükleer denemeleri göz önüne alındığında, hükümetimizin gitmesi gerektiği yolun, Berlin İnisiyatifi veya diyalog yerine, cezayı artırmak olduğu yönünde fikirler beyan edildi.\" diye konuştu.

Buna göre, Berlin İnisiyatifi gereğince insani ve askeri konularda müzakereler yapılması seçeneği askıya alınacak.

Bakan Song bugün parlamentoda yaptığı açıklamada ayrıca, geçen haftaki Washington ziyareti sırasında bu konuyu görüştüğünü, Kuzey Kore\'ye karşı caydırıcılık amacıyla ABD\'den uçak gemisi, nükleer denizaltı ve bombardıman uçağı gibi stratejik birimlerin bölgeye konuşlandırılmasını istediğini aktardı.

Tokyo ve Seul yönetimleri: \"Daha güçlü yaptırım\"

Güney Kore Cumhurbaşkanı Mun Jae-in ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün Kuzey Kore krizini görüşerek, \"güçlü baskı ve en üst düzey yaptırım\" konusunda uzlaştı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mun ve Abe\'nin yirmi dakikalık telefon görüşmesinde, Kuzey Kore\'nin son gerçekleştirdiği nükleer denemelere karşı önlemlerin derinlemesine görüşüldüğü ve adımların ABD ile yakın işbirliği içinde atılacağı belirtildi.

Japonya ve Güney Kore taraflarının, \"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından daha güçlü yaptırımlar uygulanmasını için teşebbüslerde bulunmaya karar verdikleri,\" bildirilen açıklamada, Mun\'un Abe\'ye, \"Kuzey Kore kendi isteğiyle diyalog masasına gelene kadar baskı ve yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğini söylediği\" ifade edildi.