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Dünya

Güney Kore: Kuzey Kore nükleer testleri sonlandırmayı ve ABD ile görüşmeyi kabul etti

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kuzey Kore ile nükleer ve füze testlerini durdurmak konusunda uzlaştığını açıkladı

06 Mart 2018 19:48

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kuzey Kore ile nükleer ve füze testlerini durdurmak konusunda uzlaştığını açıkladı. Ayrıca Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma konusunda ABD ile görüşmeyi kabul ettiği belirtildi.

CNN International’da yer alan habere göre Güney Kore Ulusal Güvenlik Şefi Chung Eui-yong Kuzey Kore lideri ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, Pyongyang’ın \"ucu açık bir diyalogda ABD ile nükleer silahsızlanma ve ilişkilerde normalleşme\" konusunda görüşmeye niyetli olduğunu belirttiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümet Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda müzakere etmek istediğini belirtmişti. Trump geçen Cumartesi yaptığı bir konuşmada \"Kuzey Kore birkaç gün önce aradı ve \'Görüşmek istiyoruz\' dedi. Ben de “Biz de istiyoruz ama nükleer silahlarınızı bırakmalısınız. Bırakmalısınız” dedim. Bakalım, ne olacağını göreceğiz\" demişti.

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