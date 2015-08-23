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Dünya

Güney Kore: Kuzey Kore görüşmeler sırasında sınıra yığınak yaptı!

Güney Koreli bir yetkili, Kuzey'deki 77 denizaltının yüzde 70'inin üslerinden ayrıldığını iddia etti

23 Ağustos 2015 22:52

Güney Kore, Kuzey Kore'yi, iki ülke arasında askeri gerilimi düşürmeye yönelik müzakereler yapılırken sınıra yığınak yapmakla suçladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir yetkili, görüşmelerin başladığı Cumartesi gününden bu yana Kuzey'de olağan dışı bir askeri hareketlilik yaşandığını söyledi.

Kuzey Kore'nin 77 denizaltısından yüzde 70'inin üslerinden ayrıldığını iddia eden yetkili, bu denizaltıların nerede olduklarını tespit edemediklerini ve sınırdaki topçu birliklerinin sayısının da iki katına çıkarıldığını belirtti. 

Kuzey ve Güney Kore arasında, Güney Kore'nin sınırda propaganda yayını yapmasının ardından gerginlik artmış, Kuzey Kore, Güney Kore'nin hoparlörlerle sınırda yaptığı propaganda yayınlarının "yarı savaş ilanı" anlamına geldiğini öne sürmüş ve bu yayınların durmaması halinde "güçlü bir askeri eyleme" başvuracağını açıklamıştı.

Güney Kore'de gerginliğin tırmanması üzerine sınır bölgelerinde oturanlar tahliye edilmişti. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ise Perşembe günü sınır birliklerine savaş konumuna geçme talimatı vermişti.

Görüşmeler, Kuzey Kore'nin sınırdaki yayınlar için verdiği sürenin dolmasına az bir süre kala başladı ancak tampon bölgedeki Panmunjom köyünde yapılan dünkü görüşmelerden sonuç çıkmadı.

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