Savaşın eşiğine gelen Kuzey - Güney Kore'den üst düzey görüşme

Son günlerde aralarındaki gerilim giderek artan "düşman kardeşler" Güney Kore ve Kuzey Kore, sınırdaki bir köyde üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.

Güney Kore devlet başkanlığı bürosundan yapılan açıklamada, “iki düşman ülke arasındaki görüşmelerin yerel saatle öğleden sonra gerçekleşeceği” belirtildi.

Görüşmeler Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Kwan-jin ve Birleşme Bakanı Hong Yong-pyo ile Kuzey Kore Halk Ordusu'nun üst düzey yetkilisi arasında yapılacak.

Kim Kyou-hyun, televizyonda yayınlanan açıklamasında, “Güney ve Kuzey, iki ülke arasında devam eden duruma ilişkin Panmunjon köyünde görüşmelerde bulunmayı kabul etti” dedi.

Kim, görüşme teklifinin cuma günü Kuzey Kore'den geldiğini söyledi.

Bu arada ABD ise Doğu Asya'da en önemli müttefiklerinden olan Güney Kore'yi korumaya kararlı olduğunu bildirdi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, General Martin Dempsey'in üst düzey Güney Koreli yetkililerle telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Kuzey'den ültimatom

Kuzey Koreli yetkililer cumartesi sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, sınırdaki durumun neredeyse kontrol edilemez halde olduğu ifade etti. Kuzey Kore Halk Ordusu, sınır birliklerinin tamamen silahlanmış ve savaş durumunda olduklarını bildirdi.

Güney Kore ise Pyöngyang'ın Seul'e verdiği “cumartesi öğleden sonraya kadar Kuzey Kore karşıtı propagandayı durdurun yoksa askeri bir saldırıya maruz kalırsınız” yönündeki ültimatoma boyun eğmeyi reddetti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, “Ordumuz ve halkımız, insanların seçtiği bu sistemi korumak için bir savaşta yaşamlarını riske etmeye hazır” açıklamasını yaptı.