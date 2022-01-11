Güney Kore: Kuzey Kore, bir hafta içinde ikinci defa balistik füze fırlattı

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Kuzey Kore’nin bir hafta içinde ikinci defa balistik füze denemesi yaptığı belirtiliyor.

BBC’de yer alan habere göre, Güney Kore yerel saatle 07.27’de Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığını açıklarken Japonya’dan da benzer bir açıklama geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı, şüpheli aktiviteyle ilgili Güney Kore ve ABD istihbaratlarının detaylı bir analiz sürecinde olduğunu söyledi.

Kuzey Kore, geçen hafta bir hipersonik füze fırlatma testi yaptığını ve başarılı olduğunu açıklamıştı. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler’in ABD misyonu Fransa, İrlanda, Japonya, Britanya ve Arnavutluk, ortak bir açıklamayla Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerini kınamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2022 önceliklerini açıkladığı konuşmasında ülkenin askeri kapasitesini zenginleştirme amacından bahsetmişti.