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BBC Türkçe

Güney Kore: 'Kuzey Kore 200 kilometre uzaklığa füze denemesi gerçekleştirdi'

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'den Perşembe sabahı fırlatılan füzelerin 200 kilometre yol kat ederek doğu kıyılarına ulaştığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'den Perşembe sabahı fırlatılan füzelerin 200 kilometre yol kat ederek doğu kıyılarına ulaştığını açıkladı.

'Karadan gemiye' niteliği taşıdığı düşünülen füzeler ile gerçekleştirilen deneme, Kuze Kore'nin son beş hafta içinde gerçekleştirdiği dördüncü füze denemesi oluyor.

Cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD tarafından hazırlanan taslağı kabul ederek Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore'nin son dönemde füze denemelerinin sıklığını artırması bölgede gerilimi tırmandırdığı gibi ABD'nin askeri müdahale tehdidinde bulunmasına yol açıyor.

En son Mayıs ayı sonunda Kuzey Kore kısa menzilli Scud füzesi denemesi yapmış, yaklaşık altı dakika havada kalan füze Japonya karasularına düşmüştü.

Gözlemciler yapılan bu testleri Kuzey Kore'nin savaş başlığı taşıma kapasitesi olan füze üretme konusunda ilerleme kaydettiğinin bir işareti olarak yorumluyor.

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