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Ekonomi

Güney Kore kripto para birimleri borsalarını resmi olarak tanıdı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Temmuz (DHA) – Güney Kore kripto para birimleri borsalarını resmi olarak regüle edilen bankalar olarak tanıdığını duyurdu

06 Temmuz 2018 19:37

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Temmuz (DHA) – Güney Kore kripto para birimleri borsalarını resmi olarak regüle edilen bankalar olarak tanıdığını duyurdu.
Yerel haberlere göre Güney Kore finans yetkilileri, kripto para birimleri borsalarını yerel otoritelerin de desteğiyle daha geniş bir kapasitede hizmet verebilmeleri adına “Kripto Para Birimleri Borsa ve Brokerliği” endüstrisi altında sınıflandırdı.
Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin uzun süredir çeşitli çalışmalar yürüten Güney Kore yetkilileri kripto para birimleri borsalarını regüle edilen finansal bir sektör olarak tanırken, söz konusu yasa çerçevesinin, Müşterini Tanı (Know your Customer – KYC), Kara Para Aklamanın Engellenmesi (Anti-Money Laundering – AML) ve kullanıcı doğrulama politikaları doğrultusunda kısa vadede kripto para birimleri ticaret platformunda olumsuz bir etkiye sahip olabileceği belirtildi.

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