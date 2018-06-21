Güney Kore kripto para birimleri borsalarında uygulanacak regülasyonları arttırıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran (DHA) – Güney Kore kripto para birimleri borsalarına gerçekleştirilen saldırıların artmasıyla ülke genelinde kripto para birimlerine yönelik regülasyonlar arttırıldı.

Güney Kore’nin en büyük ikinci kripto para birimi borsası Bithumb’a iki gün önce gerçekleştirilen siber saldırı sonucu 30 milyon dolar değerinde kripto para birimi çalındığı iddia edilmişti. Yine Güney Kore\'de geçen hafta da Coinrail’in maruz kaldığı saldırıda da 40 milyon dolar değerinde kripto para birimi çalındığı öne sürülmüştü.

Gerçekleşen saldırıların ardından Güney Kore yönetimi kripto para birimleri borsaları regülasyonunda geçerli olmak üzere hazırlanan yasa tasarısının ayrıntılarını duyurdu.

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Yönetim Kurulu Başkanı Choi Jong-ku, Bithumb saldırısıyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu saldırıları önlemek için kripto para birimleri işlemleri sistemini sabitlemeli ve sanal para birimleri ticaretiyle uğraşan kişilerin daha güçlü bir şekilde korunmasını sağlamalıyız.”

Yasa tasarısına göre yönetim kripto para birimi borsalarını “sanal para birimi işlemleri kurumu” olarak tanımlayacak ve söz konusu bütün kurumlara para aklamanın önüne geçilmesi sorumluluğu verilecek.

Güney Kore merkezli Newspim’de yer alan habere göre, regülasyonların ihlal edilmesi durumunda bütün kripto para birimleri işlemleri gerçekleştiren kurumlara çeşitli yaptırımlar da uygulanacak.