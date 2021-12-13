Güney Kore: Kore Savaşı'nın bitmesiyle ilgili prensipte anlaşıldı

Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kuzey, Güney Köre, ABD ve Çin’in Kore savaşını resmen sonlandırmak için prensipte anlaştıklarını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, Güney Kore lideri Moon Jae-in, görüşmelerin Kuzey Kore’nin devam eden talepleri nedeniyle sürdüğünü söyledi.

Kore Savaşı, 1950-53 yılları arasında sürmüş, barış anlaşmasıyla değil, ateşkesle bitmişti.

Kuzey ve Güney Kore, o yıldan beri ABD ve Çin’in destekleriyle teknik olarak savaşta.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-Jong, eylül ayında yaptığı konuşmada Kuzey Kore’in görüşmelere açık olduğuna ilişkin işaret etmiş ancak ABD’nin ‘düşmanca politikalarını bırakması gerektiğini’ söylemişti. Kuzey Kore, ABD birliklerinin Güney Kore’de varlığını istemiyor.