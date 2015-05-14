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Dünya

Güney Kore, KDHC Bakanı'nın kurşuna dizildiği haberinin yalan olduğunu kabul etti

Uçaksavar mermisiyle öldürüldüğü iddia edilen Hyon Yong Chol, bir konsere giderken görüntülendi

14 Mayıs 2015 20:31

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un'un "tören sırasında uyuduğu için", ülkenin savunma bakanı Hyon Yong-çol'u idam ettirdiğini iddia eden Güney Koreli haber ajansları, Hyon'un bir konsere giderken görüntülenmesinin ardından iddiayı geri çekti.

Hyon'un "diğerlerine ibret olsun diye" uçaksavar mermisiyle kurşuna dizildiğini iddia eden Güney Koreli kaynaklar, Güney Kore istihbarat ajansı'nın da idamı doğrulayamadığını açıkladı. 

Güney Koreli milletvekili Şin Yong-min de Hyon'un televizyonda da görüldüğünü vurgulayarak, idam edilseydi bunun gerçekleşemeyeceğini belirtti. 

Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'a dair bu tarz haberleri sürekli gündeme getiriyor. Batı ve Türkiye medyası tarafından da güvenilirliği sorgulanmadan servis edilen bu haberlerde Kim Jong-un'u kah eniştesini köpeklere yedirirken kah halasını zehirletirklen bulmak mümkün.

 

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