Güney Kore istihbaratı: Kim Jong-un, bazı sorumluluklarını kardeşine devretti

T24 Dış Haberler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aralarında kız kardeşi Kim Yo-yong'un da bulunduğu danışmanlarına daha çok sorumluluk verdiği iddia edildi.

Güney Kore istihbaratının aktardığına göre Jong-un'un ülke üzerindeki "tam otoritesi" devam edecek ancak stres seviyelerini düşürmek için bazı politika konularını danışmanları arasında paylaştırdı.

Ulusal İstihbarat Servisi'ne göre "Ülkenin de-facto iki numarası" olarak görülen Yo-Yong, ülkenin dış politikası konusunda direksiyonda olacak.

Yo-yong, ülkenin Güney Kore ve ABD politikalarından sorumlu olacak.