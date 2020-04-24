Güney Kore ilginç önlemlerle futbola dönüyor; oyuncuların maç sırasında takım arkadaşları, rakiplerle ve hakemlerle konuşması yasak!

Yeni tip Koronavirüs salgınını kontrol altına aldığı açıklanan Güney Kore'de ligler 8 Mayıs'ta başlayacak. 29 Şubat'ta başlaması planlanan ancak virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde ilk maçlar seyircisiz oynanacak. Futbolcuların takım arkadaşlarıyla konuşması bile yasak!

Sezonun açılış maçı Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak. Lig merkezinde kulüp temsilcileriyle yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte karşılaşmaların ilk etapta seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Maç içinde konuşmak yasak

Güney Kore’de ilk etapta oynanması planlanan seyircisiz karşılaşmalarda teknik ekip, personel ve basın mensupları maske takmak zorunda.



Oyuncuların maç sırasında takım arkadaşları, rakipler ve hakemlerle konuşması yasaklandı. Sezon içerisinde bir oyuncu ya da antrenöre Koronavirüs teşhisi konulması durumunda, o takımın karşılaşmaları en az 2 hafta ertelenecek.



Ayrıca takımın son maça çıktığı rakipleri de temas ve izlemenin sonuçlarına bağlı olarak 2 hafta süreyle dinlendirilebilir.