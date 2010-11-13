-GÜNEY KORE İLE NÜKLEER SANTRALDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI SEUL (A.A) - 13.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güney Kore ile nükleer enerji santrali yapımı konusunda mutabakat sağlanamadığını bildirdi. Bakan Yıldız, nükleer santral yapımı için gelecek hafta Japon Toshiba firmasıyla görüşüleceğini söyledi. Yıldız, Seul'de gazetecilerin Güney Kore ile nükleer santral yapımına ilişkin görüşmeler hakkındaki sorularını yanıtlarken şu bilgileri verdi: ''Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakanımızın yaptığı görüşmede karşılıklı iyi niyetli yaklaşımları bir kez daha gördük. Son derece sıcak karşılamada bulundular. Ve bu işi yapmayla ilgili niyet ve kararlılıklarını bildirdiler. Biz de aynı kararlılıktayız. Ancak bazı şartlarda henüz mutabık kalmış değiliz. Bu son yaptığımız görüşmede de bu noktaları aşamadığımızı söylemeliyim. Bir kısım iyileştirici şartlar öne sürüldü, masamıza konuldu. Biz de bunları değerlendireceğimizi beyan ettik. Ama diğer ülkelerle görüşmeye başlayacağız. Bunu söylemeliyim. Hızlı bir müzakere sürecini geçmemiz lazım. Bu konuda arkadaşlarımı da görevlendirdim.'' Bakan Yıldız, Avrupa, ABD ve Japonya'nın da bulunduğu ülkelerin firmalarıyla konuyu değerlendireceklerini belirterek, ''Çünkü Türkiye'nin nükleer güç santrallarının yapımıyla ilgili kararlılığında hiçbir eksilme olmadı'' dedi. Bayram sonu veya ortasında görüşmelerin yapımı için Japon Toshiba firmasını davet edeceklerini kaydeden Yıldız, konunun önemli olduğunu vurguladı.