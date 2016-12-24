T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Güney Kore Devlet Başkanı'na 'Noel Baba' protestosu

Seul'de Noel Baba kostümü giyen yüz binlerce kişi, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan Devlet Başkanı Park'ın derhal görevden alınması talebiyle yürüyüş yaptı

24 Aralık 2016 23:36

Güney Kore'nin başkenti Seul'da Noel Baba kostümü giyen yüz binlerce kişi, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin derhal görevden alınması talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Ülkede gösteriler dokuz haftadır devam ediyor.

Güney Kore Parlamentosu, Park'ın azli yönünde karar aldı ancak kararın anayasa mahkemesi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Parlamento kararına kadar gösteriler istifa talebiyle düzenleniyordu.

Göstericiler, yürüyüşe 550 binden fazla kişinin katıldığını söyledi.

Gösteriye katılanlar, Başkanlık sarayına, başbakanlık ofisine ve anayasa mahkemesine yürüdü.

Polis, katılımcı sayısıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Göstericiler sık sık, "Park'ı derhal tutuklayın" sloganı attı ve bazı Noel şarkılarının sözlerini değiştirip Park'la dalga geçti.

Park'la ilgili skandal, yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in hakkındaki bir dizi suçlama sonrasında ortaya çıkmıştı.

Choi, devlet kademesinde herhangi bir görevi olmamasına rağmen, kendisini cumhurbaşkanının arkadaşı olarak tanıtıp zimmetine 9 milyon dolar geçirmekle suçlanıyor.

Choi'nin daha önce kültür ve spor etkinliklerini destekleme adı altında yardım kuruluşlarını da dolandırıldığı iddia edilirken, Güney Kore yasalarına göre zanlının idam ya da müebbet hapis cezası alması söz konusu olabilir.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güney KoreSeul Noel BabaDevlet Başkanı ParkKoreDevlet Başkanı Park Geun hyeKore Parlamentosu ParkBaşkanlıkNoelParkChoi Soon sil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24