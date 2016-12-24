Güney Kore Devlet Başkanı'na 'Noel Baba' protestosu

Güney Kore'nin başkenti Seul'da Noel Baba kostümü giyen yüz binlerce kişi, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin derhal görevden alınması talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Ülkede gösteriler dokuz haftadır devam ediyor.

Güney Kore Parlamentosu, Park'ın azli yönünde karar aldı ancak kararın anayasa mahkemesi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Parlamento kararına kadar gösteriler istifa talebiyle düzenleniyordu.

Göstericiler, yürüyüşe 550 binden fazla kişinin katıldığını söyledi.

Gösteriye katılanlar, Başkanlık sarayına, başbakanlık ofisine ve anayasa mahkemesine yürüdü.

Polis, katılımcı sayısıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Göstericiler sık sık, "Park'ı derhal tutuklayın" sloganı attı ve bazı Noel şarkılarının sözlerini değiştirip Park'la dalga geçti.

Park'la ilgili skandal, yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in hakkındaki bir dizi suçlama sonrasında ortaya çıkmıştı.

Choi, devlet kademesinde herhangi bir görevi olmamasına rağmen, kendisini cumhurbaşkanının arkadaşı olarak tanıtıp zimmetine 9 milyon dolar geçirmekle suçlanıyor.

Choi'nin daha önce kültür ve spor etkinliklerini destekleme adı altında yardım kuruluşlarını da dolandırıldığı iddia edilirken, Güney Kore yasalarına göre zanlının idam ya da müebbet hapis cezası alması söz konusu olabilir.