Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye görevden alındı

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, yargı kararıyla görevden alındı.

Geun-hye, böylece yargı tarafından görevden alınan ilk Güney Kore lideri oldu.

Bugün görülen davada yargıçlar, parlamentonun verdiği Park'ın görevden alınması kararını oy birliğiyle onayladı.

Park, yakın arkadaşı Choi Soon-sil ile birlikte bir yolsuzluk skandalına karışmakla suçlanıyordu.

Mahkeme binasının önündeki protestolarda ise şiddet dolu anlar yaşandı.

Polis, iki protestocunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Aylardır süren protestolar ve siyasi kargaşanın ardından verilen bu karar, 60 gün içinde erken seçime gidilmesini zorunlu kılıyor.

Skandalların temelinde Devlet Başkanı Park ve yakın arkadaşı Choi yatıyordu.

Choi Başkan Park ile yakın ilişkisini kullanarak bazı şirketleri kendi kontrolündeki STK'lara milyonlarca dolar bağış yapmaya zorlamakla suçlanıyor.

Park ise Choi'nin kabul edilemez miktarda resmi belgeye erişmesini sağlamakla suçlanıyor.

Parlamento Aralık ayında yaptığı oylama ile Park'ın görevden alınması kararı almıştı.

Kararın Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması veya geri çevrilmesi gerekiyordu.

Mahkeme, bugünkü duruşmada kararı onayladı.

Sekiz yargıçtan oluşan bir heyet bugün Park'ın eylemlerinin "demokrasi ruhunu ve hukukun üstünlüğünü ciddi biçimde zedelediğine" hükmetti.

Yargıçlar oybirliğiyle Choi'nin devlet işlerine karışmasına ve gizli belgeleri görmesine izin veren Park'ın yasaları çiğnediğini karara bağladı.

Park'ın başkanlık yetkileri hâlihazırda elinden alınmıştı.

Park'ın görevine Başbakan Hwang Kyo-ahn vekâlet ediyordu.

Bu kararla birlikte Park'ın başkanlık görevinden ve resmi yerleşkesi olan Mavi Saray'dan ayrılması, ülkenin de 60 gün içinde seçime gitmesi gerekecek.

Dokunulmazlığını kaybeden Park, işlediği suçlar nedeniyle ayrıca yargılanabilecek.

Skandalın ayrıntıları kamuoyuna yansıdıkça ülkede pek çok eylem gerçekleşmiş, Park'ın istifası talep edilmişti.

Bugün verilen kararı kutlayanlar çok sayıda kişi olsa da mahkeme önünde kararı protesto edenler de vardı.

Çoğu yaşlı muhafazakârlardan oluşan Park destekçileri polisle karşı karşıya gelirken Park destekçisi iki kişinin öldüğü açıklandı.

Ülkedeki Yonhap haber ajansı bir kişinin üzerine devrilen bir hoparlör nedeniyle, diğerinin de polis minibüsünün tepesinden düşerek yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Park hakkında işlediği suçlardan ötürü ceza davaları açılabilecek.

Samsung şirketini yöneten Lee Jae-yong da skandalla bağlantılı olarak yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla yargılanıyor.

Analistlere göre son aylardaki protestolar, siyasetçilerle ülke ekonomisine hükmeden büyük aile şirketleri arasındaki ilişkilerin değişmesi gerektiğini gösteriyor.

Yeni bir seçim ülkedeki siyasi manzarayı da değiştirebilir. Fakat toplum derin bir şekilde kutuplaşmış durumda.

Kararın açıklandığı anda sokaklarda kutlamalar yaşandı. Fakat Park'ı destekleyenler de var.

Ülke bölünmüş durumda ve kimse neler olacağını bilmiyor.

Bazılarına göre yargının başkanı görevden alabilmesi demokrasinin zayıf olmadığını gösteriyor.

Anketler, seçmenlerin sola yöneldiğini gösteriyor.

Eğer hükümet sola kayarsa bunun Kuzey Kore ve ABD ile ilişkiler üzerinde etkisi olabilir.

Solcu bir hükümet Kuzey Kore ile birlikte sınır bölgesinde kurulan fakat gerginlik nedeniyle kapatılan endüstriyel bölgeyi tekrardan açabilir.