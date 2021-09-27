Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, köpek etinin yasaklanmasını gündeme getirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, hakkında "uluslararası utanç haline gelen gelenek" dediği köpek eti yemeyi yasaklamayı gündeme getirdi.

Her yıl yaklaşık 1 milyon köpek eti tüketilen Güney Kore'de, genç nesiller ve hayvan hakları aktivistleri, köpek çiftliklerinin yasaklanması için baskı yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsüne göre, köpek severliğiyle tanınan Moon, Başbakan Kim Boo-kyum'a "Köpek eti tüketimini yasaklamayı düşünmenin zamanı gelmedi mi?" dedi.

Güney Kore'nin hayvan koruma yasası, köpek ve kedilerin acımasızca katledilmesini yasaklıyor, ancak tüketimlerini serbest bırakıyor.