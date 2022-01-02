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Dünya

Güney Kore'den bir kişi Kuzey Kore'ye iltica etti

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye binlerce insanın iltica ettiği bilinse de tersi durum nadir görülüyor

02 Ocak 2022 10:44

Güney Kore ordusu, bir Güney Korelinin ağır bir şekilde korunan sınırdan geçerek Kuzey Kore'ye iltica ettiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kuzey Kore'den Güney Kore yönüne iltica yıllardır yaygın olsa da tersinin oldukça nadir olduğu biliniyor.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Güney ve Kuzey Kore'yi ayıran silahsızlandırılmış bölgede bir kişiyi tespit ettikleri belirtildi. Kişinin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirten yetkilileri, Kuzey Kore'ye koruma için bir bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

Güney ve Kuzey Kore, 1950-53 arasındaki Kore Savaşı'nın ateşkesle son bulmasından bu yana teknik olarak hâlâ savaş halinde. 

Kore Savaşı'ndan bu yana 30 binden fazla insanın Güney Kore'ye iltica ettiği belirtiliyor.

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