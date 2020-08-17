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Dünya

Güney Kore'de yasağa uymayarak ayin düzenleyen kilisede 300'den fazla Koronavirüs vakası tespit edildi

17 Ağustos 2020 13:33

Güney Kore'de yetkililer bir kilisede ayine katılan 315 kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine harekete geçti. Kilisenin papazı hakkında hukuki işlem başlatıldı.

CNN'de yer alan habere göre, Güney Kore'nin Seoul kentinde Sarang Jeil Kilisesi'nde şehrin enfeksiyon hastalıkları önleme kurallarına uymayarak kalabalık ayin düzenlediği ortaya çıktı. Son günlerde kiliseye giden 4 bin 66 kişi olduğu, bu kişileri bin 45'ine ulaşılamadığı belirtildi. 

Takip edilen kişilerden bin 207'sine Koronavirüs testi yapıldığında 315 kişinin sonucu pozitif çıktı. Kalabalık ayin düzenleyen kilisenin papazı hakkında hukuki işlem başlatıldı. 

Güney Kore'nin Seoul kentinde 7 bin 560 kilisenin kalabalık ayin düzenlemesi Covid-19 salgını nedeniyle yasaklandı. 

 

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