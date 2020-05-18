Güney Kore'de vakaların izi sürülüyor; 100'den fazla vaka kapalı spor salonlarından yayılmış

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Güney Kore'de araştırmacılar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) izini kapalı alanda yapılan sporlarda sürmeye başladı. Ülkedeki veriler incelendiğinde kapalı alan dans kurslarından 112 farklı insana Covid-19 bulaştığı fark edildi.

CNN International'ın aktardığına göre, Mart'ın 9'undan sonra Cheonan kentindeki spor salonlarıyla bağlantılı bütün vakalar tespit edildi. Vakaların spor salonunda verilen kapalı dersten yayıldığının izini sürmek araştırmacıların Koronavirüs'ün yayılma hızı hakkında bilgi edinmesini sağladı.

Spor salonunda verilen fitness dans derslerinden çıkan vakaların yarısı doğrudan temas diğerleri ise bağlantılar nedeniyle hastalığa yakalandı.

Vakaların izini süren Dankook Üniversite Hastanesi'nden araştırmacı ekip, "Bu insanlar yalnızca 50 dakika dans dersinde karşılaştılar ve ders dışı temasları yoktu. Ortalama olarak, öğrenciler derse katıldıktan 3.5 gün sonra semptom gösterdi" ifadelerini kullandı. Araştırmacılar spor salonları kapanmadan önce bulaş oranının yüzde 26.3 civarında olduğunu belirtti.

Dr. Subkin Jang, "Spor alanındaki nemli sıcak atmosfer ve yoğun antrenmandan kaynaklı hava akımı damlacıkların daha yoğun bulaşmasına neden olur" dedi. Araştırmacılar aynı derecede yoğun olmayan pilates ve yoganın daha az bulaş riski taşıdığının söyledi.