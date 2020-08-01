Güney Kore'de toplanmalar nedeniyle Koronavirüs vakalarının yüzde 36'sına yol açan tarikat lideri tutuklandı

Güney Kore'de yetkililer, Kilise'deki toplanmalar nedeniyle ülkedeki en büyük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka yığılmasına neden olan tarikat lideri Lee Man-hee'yi hükûmetin Şubat ve Mart ayındaki salgınla mücadele çalışmasını engellemek gerekçesiyle tutukladı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre tutuklanan Lee Man-hee, Güney Kore'deki vakaların yüzde 36'sına karşılık gelen 5 bin 200 Koronavirüs vakasının çıktığı Shincheonji Kilisesi'nin lideri. Savcılar Lee'nin diğer mezhep liderleriyle iş birliği yaparak yetkililerden buluşma yerleri, ayinlere gelen katılımcı sayısı gibi temas takibi için gereken bilgileri gizlediğini belirtti.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, 86 yaşındaki Lee aynı zamanda kilise fonundan 4.7 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Lee daha önce Koronavirüs'ün mezhebin büyümesini engellemek için 'şeytan tarafından gönderildiğini' söylemişti.

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Güney Kore'de toplam 14 bin 336 Koronavirüs vakası kaydedildi.