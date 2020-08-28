Güney Kore'de Koronavirüs'ün patlamasına neden olmakla suçlanan tarikat, kan bağışıyla telafi arayışında

Güney Kore’de, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerine uymayarak kalabalık ayinler düzenleyen salgının yayılmasından sorumlu tutulan ‘Shincheonji Kilisesi' adlı tarikat, ‘günahlarından arınmak’ için bu kez de virüs araştırmaları için kan bağışlıyor.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Güney Kore’de, Koronavirüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendirilen Shincheonji Kilisesi, ‘kefaretini’ ödemeye karar verdi. Çoğunlukla tarikat olarak adlandırılan kilisenin, virüsten kurtulmayı başaran yaklaşık 200 üyesi, yapılacak araştırmalar için kan bağışında bulundu. Bağış işlemleri ‘Shincheonji salgınının’ merkezi olarak görülen Daegu kentinde gerçekleşti.

Bir haftalık bir süreçte, binden fazla tarikat mensubunun daha bağış yapacağı belirtildi.

Tarikat, bir de yazılı açıklama yaparak, yol açtıkları endişe ve üzüntü nedeniyle Kore halkından özür dilediklerini belirtti. Açıklamada, tarikat lideri Lee Man-hee’nin bağış için cesaret verdiği ve müritlerine ‘günahlarının kefaretini İsa’nın kanıyla ödeme’ çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Shincheonji Kilisesi’nin üyesi olan ve '31. hasta' diye nitelenen 61 yaşındaki bir kadın, Güney Kore’deki Koronavirüs salgınının kaynağı olarak gösteriliyordu. Daegu kentinde yaşayan kadına 10 Şubat’ta teşhis konulmuş, kadının en az dört tarikat ayinine katıldığı saptanmıştı.

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