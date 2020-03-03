Güney Kore'de Koronavirüs tespiti için yeni yöntem; "Araçla test ol-geç"

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Güney Kore'de yetkililer yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespiti için yeni bir yöntem denemeye başladı. Vatandaşların hastaneye giderek zaman kaybetmemesi için kurulan sistemde yolların farklı noktalarına kurulan seyyar test alanları kurulacak.

Koronavirüs'ün en çok görüldüğü Çin'den sonra ikinci ülke olan Güney Kore'nin Goyang kentinde fast-food restoranlarının sık kullandığı bir test yöntemine başvuruldu. Farklı noktalara kurulan test alanlarında vatandaşlar araçlarıyla geçerken durarak Koronavirüs testine girecek.

Araçların durduğu noktalarda özel önlem kıyafetleri içinde sağlık personelleri bekleyecek. Görevliler gelen kişinin ateşine bakacak, burunlarından test için sıvı örneği alacak.

Yetkililer bu yöntemin hastaneye gitmek yerine daha az zaman alacağını ve kalabalık alanlara girmek konusunda vatandaşlar için daha güvenli olacağını söyledi. Goyang Belediye Başkanı Lee Jae-Joon, "Böylece yüz yüze temas azalacak" dedi.

Güney Kore'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'ken ülkede virüsten etkilenen 4 bin 812 kişi tespit edildi.