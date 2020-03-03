Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İran'da 23 milletvekilinde daha Koronavirüs görüldü

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı. ABD'de Washington eyaletinde 6 ölüm vakası daha yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye giriş için yeni kısıtlamalar getirilmesi için harekete geçti.

Koronavirüs'ten etkilenen kişi sayısı dünya çapında 90 bini aşarken virüsün ortaya çıktığı Çin'de diğer ülkelere göre daha az bir artış oranıyla vaka sayısı 80 bin 151 oldu. Virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke olan Güney Kore'de vaka sayısı 4 bini aştı.

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da bugüne kadar virüs kaynaklı 66 ölüm yaşandı ve 1.501 vaka tespit edildi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e danışmanlık yapan konseyin üyelerinden biri yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. İran'da 23 milletvekilinde daha Koronavirüs tespit edildi.

Portekiz'de ilk yeni tip Koronavirüs vakası görülürken Britanya ve Avustralya'da seyahat öyküsü olmayan kişilerde de virüs çıkması salgının ülke içinde de yayılmaya başladığı endişesini yarattı.

Bugün (3 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Şili'ye sıçradı

Şili'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği duyuruldu. Şili'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanın başkent Santiago'nun güneyinde yer alan Talca şehrinde 33 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Öte yandan, komşu ülke Arjantin'de de bugün ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyurulmuştu.

İspanya'da ilk ölüm

İspanya'da Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı açıklandı. İspanya'da yerel bir sağlık yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Valencia bölgesindeki erkek bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı ülkede, 145 korona virüsü vakası bulunuyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenebilir

Japonya hükümeti, başkent Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Olimpiyat Oyunları'nın Koronavirüs yüzünden ertelenebileceğini açıkladı.

Japonya Parlamentosu'nda konuşan Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle (IOC) imzaladıkları anlaşmanın, oyunların 2020'de kesinlikle hangi tarihler arasında organize edilmesi gerektiğine dair bir hüküm içermediğini söyledi.

Olimpiyat Oyunları'nın yıl sonunda yapılabileceğini belirten Hashimoto, "Oyunların planlandığı gibi organize edilebilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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ABD Merkez Bankası faiz indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed), Koronavirüs'ün neden olduğu ekonomik riskler nedeniyle düzenlediği olağanüstü toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Karar sonrası dolar/TL 6,10'un altını gördü.

İtalya'da 27 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

İngiltere'de vaka sayısı 51'e yükseldi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Koronavirüs tespit edilen vaka sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.

İngiliz hükümeti bugün salgına karşı bir eylem planı yayınlamış, planda salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği belirtilmişti.

İran'da 54 bin tutuklu evlerine gönderildi

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini söyledi.

İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin bilgi verdi. Ülkede 77 kişinin ölümüne yol açan ve 2 bin 300'den fazla vaka tespit edilen koronavirüs nedeniyle Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla geçen haftadan bu yana 54 bin tutukluya ev izni verildiğini aktaran İsmaili, cezaevine girenlerin oranında da önceki dönemlere göre yüzde 35 azalma olduğunu ifade etti.

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İran'da 23 milletvekilinde daha Koronavirüs tespit edildi,

İran'da 11 kişinin daha Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı 77'ye ulaştı. İran Meclis Başkan Yardımcısı da, 23 milletvekilinde yeni tip Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. 290 kişilik İran Meclisi'nde geçen hafta da milletvekillerinde Koronavirüs görülmesi nedeniyle oturumlar askıya alınmıştı.

Suudi Arabistan'da ilk vaka

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk yeni tip Koronavirüs vakasını doğruladı. Açıklamada, İran’dan Bahreyn aktarmalı olarak ülkeye dönen bir kişide virüs tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilmesi üzerine hastanın karantina altına alındığı ve gerekli tedavinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Washington'da 6 yeni ölüm vakası yaşandı

ABD'nin Washington eyaletinde 6 kişi daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD'de salgına yakalanan kişi sayısı 100'ü aşarken başkan Donald Trump yeni seyahat kısıtlamaları içi adım atacağını belirtti.

Washington eyaletindeki 6 ölümden 4'ünün bir huzurevinden çıktığı belirtildi.

Ülkenin Koronavirüs'le mücadelesinden sorumlu olarak seçilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkenin büyük eczacılık şirketlerinin salgınla mücadele ve aşının bulunması için ortak çalışma başlattığını duyurdu.

Avrupa Birliği risk seviyesini yükseltti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin bulgularından sonra risk seviyesinin yükseltildiğini açıkladı. İtalya'da vaka sayısı 2 bin 36 olarak belirlenirken ölü sayısı 52 oldu.

İsviçre'de ligler 23 Mart'a kadar ertelendi

İsviçre Futbol Federasyonu, hükümetin aldığı yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1. ve 2. liglerde daha önce ertelenen 24. hafta maçlarının ardından 25, 26 ve 27. hafta karşılaşmalarının da oynanmayacağını duyurdu.

Ukrayna'da ilk vaka

Ukrayna'da ilk Koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Yetkililer, İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir hastada Koronavirüs (Kovid-19) teşhis edildiğini açıkladı. Virüs teşhis edilen hasta tedavi altına alındı.