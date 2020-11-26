T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Güney Kore'de günlük Koronavirüs vakaları salgın başından bu yana ilk kez 500'ün üzerine çıktı

26 Kasım 2020 08:49

Güney Kore'de günlük 583 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası kaydedilerek, Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi. Güney Kore, salgında üçüncü dalga tehlikesine karşı daha sıkı önlemlere yöneldi. 

Reuters2ın aktardığı habere göre, Güney Kore'nin başkenti  Seoul'de üçüncü dalga tehlikesi, sıkı sosyal mesafe kurallarının yeniden yürürlüğe girmesine neden oldu. Güney Kore'de günlük Koronavirüs vakaları Mart ayından bu yana ilk kez yeniden 500'ün üzerini gördü. 

Kore Üniversitesi Guro Hastanesinden enfeksiyon hastalıkları profesörü Kim Woo-Joo, "Kısıtlamaların hafiflemesi ekonomik endişeler ve artan yorgunluktan ötürüydü ancak fazla erkendi" dedi. 

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, "Covid-19 tam sizin ve ailenizin yanına geldi" dedi ve genç nüfusta virüs yayılımının ciddi derecede fazla olduğunu söyledi. 

 

ETİKETLER

koronavirüsgüney korevakagünlükcovid-19salgın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24