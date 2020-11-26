Güney Kore'de günlük Koronavirüs vakaları salgın başından bu yana ilk kez 500'ün üzerine çıktı

Güney Kore'de günlük 583 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası kaydedilerek, Mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi. Güney Kore, salgında üçüncü dalga tehlikesine karşı daha sıkı önlemlere yöneldi.

Reuters2ın aktardığı habere göre, Güney Kore'nin başkenti Seoul'de üçüncü dalga tehlikesi, sıkı sosyal mesafe kurallarının yeniden yürürlüğe girmesine neden oldu. Güney Kore'de günlük Koronavirüs vakaları Mart ayından bu yana ilk kez yeniden 500'ün üzerini gördü.

Kore Üniversitesi Guro Hastanesinden enfeksiyon hastalıkları profesörü Kim Woo-Joo, "Kısıtlamaların hafiflemesi ekonomik endişeler ve artan yorgunluktan ötürüydü ancak fazla erkendi" dedi.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, "Covid-19 tam sizin ve ailenizin yanına geldi" dedi ve genç nüfusta virüs yayılımının ciddi derecede fazla olduğunu söyledi.