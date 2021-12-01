Güney Kore'de günlük Covid-19 vaka sayısı ve kritik hasta sayısı salgındaki en yüksek seviyede

Güney Kore'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 bini, kritik hasta sayısı da 700'ü aşarak salgındaki en yüksek seviyeye çıktı.

Güney Kore Sağlık Bakanlığına göre, salgının dördüncü dalgasıyla mücadele eden ülkede son 24 saatte 5 bin 123 vaka kaydedildi.

Ülkedeki kritik hasta sayısı da 723'e yükseldi.

Böylelikle salgın döneminin en yüksek günlük vaka ve kritik hasta sayısı kaydedilmiş oldu.

Ülkede, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de toplam vaka sayısı 452 bin 350'ye, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 658'e yükseldi.

Öte yandan, ülkede Covid-19'un Omicron varyantının doğrulanmış ilk beş vakasının kaydedildiği bildirildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan (KDCA) yapılan açıklamada, vakaların 24 Kasım'da Nijerya'dan gelen bir çift ve onları havaalanından eve getiren kişinin yanı sıra 23 Kasım'da yine Nijerya'dan Güney Kore'ye dönen iki kadında görüldüğü belirtildi.

Güney Kore'de, Omicron varyantı nedeniyle 5 Aralık'tan itibaren Güney Afrika ülkelerinden gelen kısa süreli turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacak. Bunun yanı sıra sınır kontrollerinin arttırılması ve bu ülkelerden gelen Güney Kore vatandaşlarının, aşı durumlarına bakılmaksızın en az 10 gün karantinaya alınması planlanıyor.