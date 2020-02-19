Güney Kore'de de 'başka bir gazetecilik mümkün': Ülkenin ilk kadın ana haber sunucusu reyting rekorları kırıyor

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Kasım ayında Güney Kore'de ilk kez ana haber bülteni sunmak üzere görevlendirilen kadın gazeteci olan Lee So-jeong, hazırladığı başarılı bültenlerle birlikte ülkenin devlet kanalı KBS'in reytinglerinde ciddi bir artı görüldü.

Teknolojik ve ekonomik gelişimine rağmen hâlâ ataerkil bir kültüre sahip Güney Kore'de, ana haber bültenleri genelde yaşı ilerlemiş erkek gazeteciler tarafından sunuluyordu. Lee So-jeong bu kültürü kıran gazeteci oldu ve şu an ülkenin en çok izlenen ana haber bültenini hazırlayıp sunuyor.

AFP'nin aktardığına göre Güney Kore televizyon kanalları uzun süre boyunca aynı formatı takip etti; Tecrübeli erkek gazeteci ciddi gündem maddelerini sunarken, daha genç bir 'yardımcı kadın sunucu' yaşama dair haberleri aktarıyordu.

"Kadın sunucular güzel çiçekler gibi dururdu" diyen Lee, her zaman KBS'in muhafazakar stilini değiştirmek istediğini söyledi.

İlk kadın ana haber sunucusu olmanın yükünü hissettiğini dile getiren Lee So-jeong, "Başarısız olursam diğer kadın gazetecileri yarı yolda bırakmış olurum. Başarılı olmalıyım ki diğer kadınların da daha çok fırsatı olsun" diye konuştu.