Güney Kore'de, Covid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Güney Kore, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bugüne dek görülen en fazla günlük vaka tespit edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saatte 2 bin 223 yeni covid-19 vakası görüldüğünü bildirdi. Günlük vaka sayısı, ilk vakanın tespit edildiği 20 Ocak 2020'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Toplam vaka sayısının 216 bin 206'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 135'e çıktı.

Günlük vaka sayısının ilk kez 2 bin eşiğini aştığı ülkede, vakalar temmuz başından bu yana artıyor.

Artış Delta kaynaklı

Vakalardaki tırmanışta, Covid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasının etkili olduğu değerlendiriliyor.

Son haftada varyantlardan kaynaklanan 2 bin 641 vakanın yüzde 97'sinin Delta varyantı olduğu tespit edildi.