Güney Kore'de bir süredir kayıp olan Seul Belediye Başkanı'nın cesedi bulundu

Güney Kore'de bir süredir kayıp olan başkent Seul'ün Belediye Başkanı Won-soon Park, ormanlık alanda ölü bulundu.
Yonhap ajansının haberine göre, kızının, yerel saatle 17.17'de polise kayıp ihbarında bulunmasından kısa bir süre Seul Belediye Başkanı Won-soon Park ormanlık alanda ölü bulundu.
Güney Kore Seul Metropolitan Polisi, Park'ın cesedinin , telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi yakınında bulunduğunu açıkladı.
Seul emniyetinde Park'ı arama operasyonundan sorumlu polislerden biri, Belediye Başkanının kızının, babasının bıraktığı mesajın içeriğini açıklamadığını söyledi.
Polis, kızının, Park'a telefonla ulaşamadığı için polis çağırmaya karar verdiğini söylediğini aktardı.
Park, 2011 yılından bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.