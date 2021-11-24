Güney Kore'de 400'den fazla kişinin kaldığı tesisin yarısı Covid'e yakalandı; 190'dan fazla kişi aşısız

Güney Kore’nin Cheonan şehrinde bir dini tesiste kalan 427 kişinin 210 kişi Covid-19’a yakalandı. Koronavirüs’e yakalananların en azın 191’inin aşısız olduğu öğrenildi.

The New York Times’da yer alan habere göre, Cheonan şehrindeki sağlık yetkilileri, en az 210 kişinin Covid’e yakalandığı dini tesisin adını vermedi.

Güney Kore’de Covid salgınının ilk dalgasında bir kilise 5000’den fazla vakanın merkezi olmuştu.

Son iki haftada Güney Kore’de de vaka artışları hızlandı. Günlük 4 binden fazla Covid vakası kaydedilmeye başladı.