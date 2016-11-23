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BBC Türkçe

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı konutunda Viagra bulundu

Nüfuzunu kullanarak yakın arkadaşınlarının yolsuzluk yapmalarına yardımcı olmakla suçlanan Güney Kore cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nın ofisinde viagra bulundu. Hükümet viagranını yükseklik hastalığının tedavisi için bulundurulduğunu söyledi.

23 Kasım 2016 21:38

Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nın karıştığı skandal, ofisinde Viagra bulunduğu haberleri üzerine yeni bir boyut kazandı.

Yetkililer Park Geun-hye'na karşı yöneltilen yolsuzluk iddialarının soruşturulduğu sırada, ofiste iktidarsızlık sorunu olanların kullandığı ilaçların bulunduğunu açıkladı.

Hükümet ise iddialara karşılık Viagra'nın yükseklik hastalığı tedavisi için bulundurulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı konutunda 364 adet Viagra ve muadili ilaçların, yükseklik hastalığı tedavisinde Doğu Afrika ziyaretinde kullanmak alınmak bulunduğu, ancak hiç kullanılmadığı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Park Geun-hye nüfuzunu kullanarak, yakın arkadaşı Choi Soon-sil'nin yolsuzluk yapmasına yardımcı olmakla suçlanıyor.

Park'ın uzun yıllardır arkadaşı olan Choi'nin tarikat lideri babası Choi Tae-min, Park'ın babası ve eski devlet başkanı Park Chung-hee ile yakın ilişkilere sahipti.

Bu durum söz konusu tarikatın ülke yönetiminde etkili olduğuna dair iddiaları da gündeme getirmişti.

Güney Kore'de savcılar, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkındaki siyasi skandalla ilgili olarak Samsung'un ofisine baskın düzenlemişti.

Savcılar Samsung'un, devlet başkanının yakın arkadaşı Choi Soon-sil ve kızına para verdiğine yönelik suçlamaları inceliyor.

Binlerce protestocu haftalardır Seul'de Cumhurbaşkanı Park'ın istifa çağrısı için toplanıyor.

Viagra, kalbe kan pompalayan damarların sıkışması ile oluşan bir kalp rahatsızlığı olan anjinin tedavisinde kullanılmak üzere geliştirildi.

Anjin tedavisinde sonuç vermedi, fakat tedavi boyunca birçok gönüllüde ereksiyon görüldü .

Bilim insanları daha fazla test yaparak ilacın ereksiyon sorununu tedavisinde etkili olduğunu buldular.

Ayrıca akciğerler ve penis arasındaki biyolojik benzerlik sebebiyle, dağcılarda sık görülen akciğer yüksek tansiyonuna karşı korumaya da yardımcı olabileceğini keşfettiler.

Yükseklik hastalığında, oksijen seviyesinin düşmesi, olağanüstü durumlarda ölümcül olabilen akciğerlerde yüksek kan basıncını tetikleyebiliyor.

Viagra yüksek kan basıncını düşürüyor ve okjienin kan içerisindeki dolaşımını düzenlenliyor.

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