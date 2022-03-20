Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın ofisini taşıma kararında "Feng şui" etkisi tartışılıyor

T24 Dış Haberler

Güney Kore’de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ni Mavi Saray’dan başkent Seul’de Savunma Bakanlığı tesisine taşıma kararı aldı. 40 milyon doları bulabilecek bu adımın arkasında “Feng shui” olup olmadığı tartışmalara neden oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, 9 Mart’ta yapılan seçimde Güney Kore Cumhurbaşkanı seçilen Yoon Suk-yeol, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ni “daha erişilebilir” bir yere taşıma kararını açıkladı. Yoon Suk-yeol, ofisini başkent Seoul’daki Savunma Bakanlığı tesisine taşırken Mavi Saray’ı da halka açmaya karar verdi. Yoon, ikametini de çok sayıda yönetici ve diplomatın yaşadığı Hannam-dong’a taşıyacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yoon’un bu kararı eski bir Çin öğretisi olan Feng şui’den aldığı iddia edildi.

Feng Şui, "rüzgâr" ve "su" anlamına gelen, doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi olarak tanımlanıyor.

Feng şut uzmanları daha önce Mavi Saray’ın konumunun “uğursuz” olduğunu söylemiş, Güney Kore’nin 25 yıllık demokrasi tarihindeki altı cumhurbaşkanından dördünün görevden ayrıldıktan sonra hapse girdiğini ya da yaşamına son verdiğini hatırlatmıştı.

Yoon’un ekibi, ofisin taşınma kararının Feng şui'den etkilenerek alınmadığını savunsa da muhalefetteki Demokratik Parti’den bazı isimler bu iddiayı sürdürüyor.