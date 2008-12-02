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Politika

Güney Kore Başbakanı kopya çekti

Güney Kore Başbakanı Seung-Soo, Başbakanlık Merkez Bina’da düzenlenen resmi törende elinde bulunan kâğıttan yardım aldı.

02 Aralık 2008 02:00

Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Han Seung-Soo’yu Başbakanlık Merkez Bina’da resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Başbakan Seung-Soo tören kıtasını selamladı. Seung-Soo’nun törende askerleri selamlarken, elinde bulunan kâğıttan yardım aldığı görüldü. Seung-Soo, elindeki küçük kâğıda baktıktan sonra, “Merhaba asker” dedi.

Erdoğan, dün akşam Seung-Soo onuruna Başbakanlık Resmi Konutu’nda da yemek verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Seung-Soo’yu Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

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