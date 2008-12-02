Güney Kore Başbakanı kopya çekti

Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Han Seung-Soo’yu Başbakanlık Merkez Bina’da resmi törenle karşıladı.



İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Başbakan Seung-Soo tören kıtasını selamladı. Seung-Soo’nun törende askerleri selamlarken, elinde bulunan kâğıttan yardım aldığı görüldü. Seung-Soo, elindeki küçük kâğıda baktıktan sonra, “Merhaba asker” dedi.



Erdoğan, dün akşam Seung-Soo onuruna Başbakanlık Resmi Konutu’nda da yemek verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Seung-Soo’yu Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

