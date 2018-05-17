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Ekonomi

Güney Kore ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – Güney Kore, ABD’nin çamaşır makineleri ve güneş panellerine yönelik uyguladığı ithalat vergilerini Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikayet etti

17 Mayıs 2018 13:37

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – Güney Kore, ABD’nin çamaşır makineleri ve güneş panellerine yönelik uyguladığı ithalat vergilerini Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikayet etti.

Dünya Ticaret Örgütü’nden yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs tarihinde WTO’ya yaptığı şikâyette konuya ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Güney Kore şikayetinde ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerinin WTO’nun 1994 yılında imzalanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması\'nın (GATT) birden fazla hükmünü ihlal ettiğini vurguladı.

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