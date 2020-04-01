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Koronavirüs

Güney Kore: 121 ülkeden Koronavirüs testi konusunda yardım isteği aldık

Güney Kore'nin çok sayıda Koronavirüs testi uygulaması ülkedeki vakaların kontrolünü kolaylaştırmıştı

01 Nisan 2020 16:26

T24 Dış haberler

Güney Kore, 121 ülkeden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi konusunda yardım çağrısı aldıklarını açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ülkenin yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında gerçekleştirdiği geniş test uygulaması nedeniyle 121 ülkeden yardım isteği aldıklarını açıkladı. 

Güney Kore'de salgının ilk aşamalarında geniş bir test uygulaması başlatılarak yalnızca ağır semptom gösteren vatandaşlar değil yol üstü açılan merkezlerden geçen her vatandaşın test edileceği bir sistem uygulanmıştı. 

Our World in Data sitesinin verilerine göre, Güney Kore dünyada en fazla Koronavirüs testinin yapıldığı ülke oldu. 

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