Güney Kıbrıs'tan KKTC vatandaşlarına: Ya bizimle olacaksınız ya da Türkiye'nin insafına kalacaksınız

Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu, KKTC'de yaşayanlara çağrıda bulunarak, "Kıbrıslı Türkler belirleyici bir tercih yapacak; ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar" dedi.

Kıbrıslı Türklerin ekonomik durumlarını kaygı ile izlediklerini belirten Prodromu, Bakanlar Kurulu'nun Ada'daki çözüm konusunu ele alacağını belirterek, "Gerek bizim gerek Kıbrıslı Türklerin durumu göğüsleyecek tek yolu vardır" ifadelerini kullandı. Sözcü, şöyle devam etti:

"Bu da Kıbrıs sorununa BM ilkeleri ve Guterres Çerçevesi temelinde bir çözüm için anlaşmaktan başkası değildir. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız belirleyici bir tercih yapacak; ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar."

