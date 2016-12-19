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Yaşam

Güney Kıbrıs’tan kalkan uçağın İstanbul’a acil iniş sebebi belli oldu

Bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İstanbul’a inen uçak yapılan müdahaleden Manchester’a hareket etti

19 Aralık 2016 02:13

EasyJet Havayolları'nın Baf-Manchester seferini yapan tarifeli uçağın İstanbul’a acil iniş gerçekleştirmesinin sebebi belli oldu. Uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Baf Havalimanı'ndan İngiltere'nin Manchester şehrine gitmek üzere havalanan EasyJet'in tarifeli uçağında bir yolcu, Türk hava sahasında bulunulduğu sırada rahatsızlandı. 

Kaptan pilot, kule ile irtibata geçerek Atatürk Havalimanı'na acil iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, akşam saatlerinde İstanbul'a sorunsuz indi. 

Sağlık ekipleri, uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Tansiyon düşüklüğü yaşadığı öğrenilen yolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Uçak, daha sonra yolcularıyla Manchester'a hareket etti. 

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