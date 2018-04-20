T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güney Kıbrıs'ta öğretmen ve eşi, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü (2)

Rus üvey çocuk, anne ve babasını öldürme şüphesiyle sorguya alındı ÜVEY OĞLU GÖZALTINA ALINDI Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmen Yorgos Hacıyeorgiu (60) ve memur eşi Dinas Sergiu (59) evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada

20 Nisan 2018 02:16

Rus üvey çocuk, anne ve babasını öldürme şüphesiyle sorguya alındı

ÜVEY OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Güney Kıbrıs Rum Kesimi\'nde öğretmen Yorgos Hacıyeorgiu (60) ve memur eşi Dinas Sergiu (59) evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada ilginç bir gelişme şandı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürüten Rum polisi, çelişkili ifadeler veren Dinas Sergiu\'nun daha önceki evliliğinden olan 15 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- 

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RusOĞLU GÖZALTINA ALINDI Güney Kıbrıs Rum KesimiYorgos HacıyeorgiuDinas SergiuOlaylaRumSefa KARAHASANLEFKOŞA DHA  FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24