Güney Kıbrıs'ta mevduat kesintisi oylaması bugün yapılacak

Rum parlamentosunda kabul edilen düzenlemeyle, "dayanışma" adı altında bir yatırım fonu oluşturulacak. Emeklilik primleri, kamu ve kilise taşınmazları ve merkez bankasındaki altınlarla bu fona katkı yapılacak. Hükümeti destekleyen Demokratik Seferberlik Partisi (DISİ) Başkan Vekili Averof Neofitu, bankalardaki mevduatlarda yapılması planlanan kesintilerle ilgili hükümetin henüz kesin bir karara varmadığını açıkladı.

Rum meclisi ayrıca, bankacılık sisteminde de değişiklik yapan yasayı onayladı. Buna göre Rum Maliye Bakanı, gerekli görürse, sermaye hareketlerine müdahale edebilecek.

Kritik karar bugün

Banka mevduatlarından ne kadar vergi alınacağıyla ilgili kritik kararsa henüz çıkmadı. Rum bankalarındaki mevduatlarda yapılacak kesintilerle ilgili tasarının oylanması ise bugüne kaldı.

Averof, bu konuda, tüm finans kurumlarında 100 bin Euro'nun üzerindeki mevduatların yüzde 15 oranında vergilendirilmesi ya da diğer bankaları bu uygulamanın dışında bırakarak sadece Kıbrıs Bankası'ndaki (Cyprus Bank) hesapların yüzde 20-25 oranında vergilendirilmesinin hükümetin planları dahilinde bulunduğunu belirtti.

Siyasi liderlere gitti

Parlamentoda önlem paketinin kabul edilmesinin ardından Rum lider Nikos Anastasiadis, kredi anlaşmasının nihai şeklini belirlemek üzere diğer siyasi liderlerle bugün Brüksel'e gidecek.

Oylama sırasında meclis binası önünde toplanan ve tasarıyı protesto eden grupla polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Parlamento önünde hükümeti protesto eden sloganlar atan göstericiler Avrupa Birliği bayrağı yaktı.

AB 10 milyar Euro veriyor

İflastan kurtulmak için 17 milyar Euro talep eden Rum yönetimine 10 milyar Euro'luk destek verme kararı alan Euro Bölgesi maliye bakanları, geriye kalan açığın kapatılması için Rum bankalarındaki mevduat vergilerinin artırılmasını istemişti.

Güney Kıbrıs'ı şu 17 milyar avroya ihtiyacı var, bunun 10 milyarlık kısmını Avrupa Birliği, İMF ve Avrupa Merkez Bankas'ından edinecek. Geçirilen yasa ile 5.8 milyar avro toparlanması hedefleniyor. Zira, 10 milyar avroluk yardım paketine koşul olarak Güney Kıbrıs'ın kendi imkanları ile 5.8 milyar avroyu toplamasını koyulmu

Güney Kıbrıs bankacılık sistemi ile sıkı bağları bulunan Rus hükümeti ise Güney Kıbrıs's 2.5 milyar avro yardımda bulunmuştu.

Bununla ilgili, bankalardaki mevduatlardan bir seferlik olmak üzere, 100 bin Euro'nun altında mevduatı olanların hesaplarından yüzde 6.75 oranında, bu limitin üzerinde mevduatı bulunanlardan da yüzde 9.9 oranında kesinti yapılmasını öngören bir önceki paket, parlamentodaki oylamada reddedilmişti.