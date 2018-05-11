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Güney Kıbrıs'ta istihbarat bilgileri suç örgütlerine sızdırıldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde, suç örgütleriyle ilgili istihbarat bilgilerinin, polisler tarafından zanlılara sızdırıldığı ortaya çıktı

11 Mayıs 2018 20:56

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi\'nde, suç örgütleriyle ilgili istihbarat bilgilerinin, polisler tarafından zanlılara sızdırıldığı ortaya çıktı.
Rum medyası geniş yer verdiği haberlerde, \"İstihbarat bilgilerinin tamamını alan suç örgütleri polisten bir adım önde konuma geldi\" yorumunu yaptı. Bilgilerin, sisteme giriş yetkisi olan polis veya polislerce USB belleğe yüklenerek dışarı çıkarıldığı tahmin ediliyor. İstihbarat bilgilerinin ne zaman sızdırıldığının belirlenemediği ifade edilen haberlerde, \"Yeraltı dünyası mensupları; polisin kendileri, işbirlikçileri ve faaliyetleri hakkında ne bildiğinden haberdar\" ifadeleri kullanıldı. Haberlerde \"En tehlikelisi de, polisleri ve onlara kendileri hakkında bilgi taşıyan muhbirleri de biliyor olmalarıdır\" denildi.

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