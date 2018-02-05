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Deutsche Welle

Güney Kıbrıs'ta ikinci Anastasiadis dönemi

Güney Kıbrıs'ta seçimin ikinci turunu da kazanan Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis görevine devam edecek. Anastasiadis, Ada'nın bölünmüşlüğüne son vermek üzere Kuzey Kıbrıs ile diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.

05 Şubat 2018 12:43

Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda oyların yüzde 56'sını alan görevdeki muhafazakâr devlet başkanı Nikos Anastasiadis kazandı. Sol kanadın adayı Stavros Malas yenilgiyi kabul ettiğini duyurdu.

550 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Güney Kıbrıs'taki ikinci tur oylamaya katılım oranı yüzde 73'le ilk turdakinin biraz üzerinde oldu.

Komünistler tarafından desteklenen Malas, Anastasiadis karşısında 2013'ten sonra ikinci kez yenilgi almış olmasından hayal kırıklığı duyduğunu söyledi. Malas, "sosyal adalet ve Kıbrıs anlaşmazlığı için verdikleri mücadelenin süreceğini ve davalarının kaybedilmiş olmadığını" belirtti.

"Kuzey ile diyalog sürecek"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Anastasiadis yüzde 35,5, Malas ise yüzde 30 oranında oy toplamıştı. Eski ve yeni cumhurbaşkanı Kıbrıs'ın bölünmüşlüğüne son vermek amacıyla Kıbrıs Türklerinin lideri Mustafa Akıncı ile diyaloğu sürdüreceklerini söyledi. Malas da diyalogdan yana çıkmış ve muhafazakâr rakibini bu konuda çekingen davrandığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti 2004 yılında Avrupa Birliği ve Avrupa ortak para bölgesine katılmıştı. Toplam nüfusu bir milyonu bulan Kıbrıs'ın tamamı devletler hukukuna göre Avrupa Birliği üyesi sayılıyor.

Anastasiadis döneminde ekonomik kriz atlatıldı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı kutladığı Anastasiadis'in Kıbrıs'ı ekonomik büyüme rotasına oturttuğunu ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için kendisine yardımcı olacaklarını söyledi.

Nikos Anastasiadis 2013'te Kıbrıs Rum kesiminin ekonomik iflastan kurtulmak için Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu ile milyarlarca euroluk kredi anlaşması imzalamasından birkaç gün önce cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

Yardım karşılığında vergilerin arttırılıp ücretlerin düşürülmesi işsizliğin artmasına neden olmuştu. Kıbrıs Rum kesimi ekonomik durumu düzeldiği için 2016 yılında uluslararası kurtarma programından ayrılmıştı.

DW,AFP/AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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